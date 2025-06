Il n’y a pas de tests pour la Switch 2, Nintendo se défend à sa façon

La Switch 2 sort dans deux jours, mais il n’y a aucun test disponible. Que se passe-t-il ? Comment savoir si la console de Nintendo est bonne (ou mauvaise) ? Il y a des réponses à ce sujet.

Nintendo n’a pas fourni des Switch 2 aux médias

Quand une nouvelle console sort, les fabricants fournissent des exemplaires de tests aux médias. Par exemple, Sony et Microsoft ont prêté des PlayStation 5 et Xbox Series X/S à la presse quelques semaines avant leur sortie respective. Cela permet de bien les prendre en main et publier un test avant la commercialisation. Ainsi, les joueurs peuvent se faire un premier avis. Mais ici, Nintendo n’a pas fourni d’exemplaires de test. C’est la première fois que cela arrive pour la firme japonaise.

Certains pourraient se dire que Nintendo n’est pas très confiant et a peur des mauvais retours. En réalité, la situation est différente. Un porte-parole de Nintendo a déclaré à VGC que la société a décidé de ne pas envoyer des Switch 2 à la presse avant le lancement car « des fonctionnalités et des mises à jour importantes » ne seront disponibles que via une mise à jour de la console le jour de la sortie officielle, à savoir le 5 juin. Il n’y a pas d’informations sur les fonctionnalités et mises à jour importantes évoquées.

Les joueurs manquent d’informations

Il est certain que l’absence de tests est décevante. Il aurait été intéressant de savoir si l’autonomie est meilleure en conditions réelles par rapport à la Switch d’origine. Nous aurions également pu avoir des informations sur les jeux à proprement parler : qu’en est-il de l’expérience globale ? Les FPS selon les jeux ? Des graphismes de qualité ou décevants ? La console chauffe-t-elle en mode portable après plusieurs dizaines de minutes de gameplay ?

Pas de réponse ici. Il faudra attendre la sortie de la Switch 2 le 5 juin pour avoir les premières informations des joueurs et des médias qui pourront partager leurs avis.