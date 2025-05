Starship : le neuvième vol d’essai se solde par un échec… pour la troisième fois de suite

Jamais deux sans trois. Le neuvième vol d’essai du Starship de SpaceX s’est soldé par un nouvel échec : le vaisseau a bien atteint l’orbite après s’être séparé de son propulseur Super Heavy, mais n’a finalement pas réussi à mener sa mission à terme. Lancé depuis le sud du Texas à l’aide d’un booster déjà utilisé lors d’un précédent vol, le Starship n’a pas pu ouvrir sa trappe latérale pour déployer ses charges fictives, et quelques minutes plus tard a perdu le contrôle de son orientation ce qui a entraîné une rentrée atmosphérique incontrôlée puis sa désintégration au-dessus de l’océan Indien. Malgré ce troisième échec d’affilée, cet essai reste le plus abouti de l’année après deux explosions lors des tests précédents.

Ce vol s’est déroulé quelques jours seulement après que la FAA a donné son feu vert à SpaceX pour reprendre les lancements, tout en élargissant les zones de sécurité à la suite des incidents survenus lors des précédents essais. En effet, plus tôt dans l’année, des débris de vols avaient contraint les autorités à détourner le trafic aérien (des centaines d’avions cloués au sol). Le neuvième vol d’essai du Starship est aussi le premier à réutiliser un propulseur Super Heavy qui avait déjà servi lors d’une précédente mission (la 7ème), propulseur qui s’est séparé avec succès… avant de se transformer en boule de feu 6 minutes après le décollage !

Bien que la mission principale ait échoué, ce vol a probablement fourni des données cruciales qui serviront les objectifs à long terme de SpaceX en matière de vols orbitaux et de capacité de réutilisation de ses engins spatiaux. Dans l’immédiat, ce troisième échec de l’année pourrait retarder le programme Artemis consistant à ramener des astronautes sur la Lune.