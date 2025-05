Netflix va cesser de fonctionner sur ces appareils dans quelques jours

Netflix met fin au support de son application sur les premières générations d’appareils Amazon Fire TV à partir du 3 juin 2025. Si vous possédez un de ces appareils, il faudra passer par un moyen alternatif.

Quels appareils sont concernés ?

Une porte-parole d’Amazon a indiqué à The Verge : « Netflix cessera de prendre en charge certains appareils Fire TV de première génération, lancés il y a plus de dix ans. Netflix reste disponible sur tous les autres appareils Fire TV ». Les modèles touchés incluent le Fire TV, le Fire TV Stick et le Fire TV Stick avec télécommande vocale, tous issus de la première génération.

Si vous n’avez pas reçu l’e-mail de Netflix, vous pouvez vérifier si votre appareil est concerné. Pour cela, rendez-vous dans les paramètres de votre Fire TV, sous la section « À propos ». Amazon a également indiqué que les utilisateurs de ces appareils pourraient bénéficier d’une réduction sur un Fire TV Stick plus récent.

Pourquoi Netflix met-il fin à ce support ?

Netflix n’a pas détaillé les raisons précises de cet abandon dans son e-mail. Cependant, une foire à questions récemment ajoutée à son centre d’aide apporte quelques éclaircissements. L’entreprise explique qu’elle peut cesser de prendre en charge des appareils qui « ne peuvent plus recevoir les mises à jour nécessaires de leur fabricant ou supporter de nouvelles fonctionnalités ». Cette décision semble donc liée à des contraintes techniques, les appareils de première génération n’étant plus en mesure de répondre aux exigences actuelles de l’application.

Netflix a également partagé des codes d’erreur (R4, R12 et R25-1) qui signalent qu’un appareil n’est plus pris en charge. Ces codes pourraient apparaître si vous essayez d’utiliser l’application après la date butoir.

Pour continuer à profiter de Netflix, les propriétaires des appareils concernés devront envisager de passer à un modèle plus récent de Fire TV. Amazon propose une large gamme d’appareils compatibles qui sont disponibles ici et la perspective d’une réduction de prix pourrait faciliter cette transition.