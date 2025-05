Bluesky signale désormais les évènements et transmissions live

Bluesky vient de démarrer la phase de test d’une nouvelle fonctionnalité qui signale lorsqu’un utilisateur est en direct ou promeut un événement en direct. Lors d’une session live, cette fonctionnalité ajoute une bordure rouge et une étiquette « live » sous la photo de profil de l’utilisateur. En cliquant sur la photo, les utilisateurs sont redirigés hors de Bluesky vers la plateforme de diffusion de l’événement en direct. D’abord expérimentée avec le nouveau compte Bluesky de la NBA, cette fonctionnalité a été désormais étendue à la WNBA ainsi qu’à certains comptes partageant des liens vers des directs sur YouTube ou Twitch. Bluesky prévoit d’ »ajuster » cette nouveauté selon les retours des utilisateurs avant un déploiement plus large.

We’re testing a new feature! Starting this week, select accounts can add a livestream link to sites like YouTube or Twitch, and their Bluesky profile will show they’re live now.

— Bluesky (@bsky.app) 19 mai 2025 à 19:05