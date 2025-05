Nintendo sera à la Gamescom 2025, après son absence l’an dernier

Nintendo annonce son grand retour à la Gamescom 2025, important salon européen dédié au jeu vidéo, après avoir fait l’impasse sur l’édition 2024. L’événement se tiendra du 21 au 24 août 2025 à Cologne en Allemagne et la firme japonaise sera bien présente sur place, comme l’a confirmé un message publié sur son compte X (ex-Twitter) allemand.

Que réserve Nintendo la Gamescom 2025 ?

Si Nintendo n’a pas encore détaillé ce qu’il dévoilera, l’accent devrait logiquement se porter sur la Switch 2 (qui sortira le 5 juin). Les deux titres phares de la nouvelle console, Mario Kart World et Donkey Kong Bananza, seront déjà sortis d’ici là. Cela laisse présager un focus sur d’autres projets. Metroid Prime 4: Beyond, prévu pour les Switch 1 et Switch 2 avec une vague date de sortie en 2025, pourrait occuper le devant de la scène. Une démo plus étoffée que celle présentée lors des précédents événements Nintendo Switch 2 Tour semble envisageable.

Un autre titre attendu, Légendes Pokémon : Z-A, prévu pour fin 2025 sur les deux consoles, pourrait également être mis en avant. Mais Nintendo, fidèle à sa réputation, pourrait réserver une surprise. La firme a souvent des annonces inattendues dans sa manche pour maintenir l’enthousiasme des joueurs. Peut-on imaginer un nouveau Mario pour succéder à Super Mario Odyssey ?

Un retour stratégique après une absence remarquée

L’absence de Nintendo à la Gamescom 2024 avait surpris. Beaucoup y avaient vu un signe que la Switch première du nom, en fin de cycle, n’avait plus grand-chose à offrir. Ce retour en 2025, avec la Switch 2 sous les projecteurs, marque une volonté de reprendre une place centrale dans ce rendez-vous incontournable. La Gamescom, qui attire chaque année plus de 300 000 visiteurs, s’accompagne d’une visibilité en ligne accrue grâce à l’émission Gamescom Opening Night Live, animée par Geoff Keighley.

Reste à savoir si la société japonaise profitera de l’occasion pour diffuser un Nintendo Direct dédié à la Switch 2. Pour l’heure, l’entreprise garde ses cartes bien cachées, mais sa présence à Cologne promet d’attirer l’attention des fans et des curieux.