LG annonce la fin des mises à jour pour ses mobiles sous Android

Cette fois, c’est vraiment la fin. Voilà plus de 4 ans que LG a annoncé sa sortie du marché du smartphone, une décision assortie tout de même de certains aménagements, comme par exemple le fait de maintenir des mises à jour (notamment de sécurité) pour les mobiles du fabricant. LG avait promis 2 à 3 ans de mises à jour, et sera donc allé au delà de cette promesse initiale puisque les serveurs destinés aux mises à jour logicielles (FOTA), au centre de mise à jour (service d’application) et au service LG Bridge fermeront définitivement le 30 juin prochain, soit 4 ans 1/2 après l’annonce de l’arrêt de la division mobile.

Le géant sud-coréen précise qu’après la date du 30 juin, « aucun service de mise à jour ne sera plus fourni » et conseille aux utilisateurs de mettre une dernière fois à joueur l’OS de leur mobile avant cette date fatidique (si tant est qu’il reste encore des utilisateurs avec un smartphone LG). « La fin du service comprend aussi les mises à jour en centre de service Également » précise LG, « puisque le service de mise à jour des applications sera arrêté, les applications par défaut supprimées lors d’une réinitialisation ne pourront plus être téléchargées ».