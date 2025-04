Bruce Logan, grand spécialiste des effets spéciaux (Star Wars, Tron, etc.), est décédé à l’âge de 78 ans

L’information a mis du temps à nous parvenir : Bruce Logan, célèbre directeur de la photographie et grand concepteur en effets spéciaux est décédé le 10 avril dernier à l’âge de 78 an des suites d’une « brève maladie » (selon les termes employés par son épouse Mariana Campos-Logan). Logan avait commencé sa carrière cinématographiques par la réalisation de films d’animation… dès l’âge de 14 ans ! Incroyablement doué pour les SFX, le prodige confectionnera ses premiers effets spéciaux à 19 ans, et ce pour le compte de l’un des plus grands chefs d’œuvre du cinéma, 2001 : L’Odyssée de l’espace de Stanley Kubrick ! C’est aussi à Bruce Logan que l’on doit l’explosion de l’Etoile de la Mort dans le premier film Star Wars : Un Nouvel Espoir.

Bruce Logan (à gauche), sur le tournage de Tron

Durant les deux décennies 80-90, on retrouvera le nom de Logan dans plusieurs grosses productions d’action ou de S.F, comme Batman Forever, Airplane, Blade Runner, etc. Touche à tout de génie, Logan réalisera aussi des clips pour Prince ou Madonna. Ses gros ratés sont sans doute avant tout ses deux longs métrages en tant que réalisateur, les malheureusement très « oubliables » Vendetta (La Prison des Sévices/1987) et Lost Fare (2018).