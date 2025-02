Roberto Orci, scénariste de Star Trek, Transformers ou The Amazing Spider-Man 2, est décédé à 51 ans

Roberto Orci est encore l’un de ces noms de la « geek culture » dont l’importance est inversement proportionnelle à sa popularité. Orci était en effet rien moins que le scénariste et producteur de nombre des franchises les plus connues du grand public. On lui doit notamment les scénarios de Mission: Impossible III, The Amazing Spider-Man 2, le très pulp Cowboys et Aliens ainsi que de plusieurs films Star Trek et Transformers. Le tandem Roberto Orci – Alex Kurtzman a longtemps été une référence à Hollywood, avant que Roberto Orci ne décide de poursuivre sa carrière en solo à partir de 2014, pas toujours pour le meilleur si l’on veut être honnête ( Kurtzman a écrit seul le scénario du très médiocre La Momie avec Tom Cruise tandis qu’Orci s’est chargé de la série Hawaii Five-O).

Avant cette baisse de régime, les deux compères ont toutefois signé des scripts pour quelques unes des séries les plus emblématiques de la culture geek; à l’instar de Hercules: The Legendary Journeys, Xena: Warrior Princess, Alias ou bien encore Fringe. Roberto Orci est mort bien trop tôt, à l’age de 51 ans, des suites de complications rénales.