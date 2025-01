David Lynch (Dune, Twin Peaks) est décédé à 78 ans

Rares sont ceux que l’on peut vraiment qualifier de génies sans risquer l’exagération voire parfois le contre sens (le cas Elon Musk est là pour le prouver). Le réalisateur, musicien et peintre américain David Lynch appartenait sans détour et sans contestation possible à cette catégorie d’individus dont les créations sont comme des représentations éternellement vivantes de ce que l’esprit humain peut produire de plus beau, de plus sophistiqué, de plus étrange ou mystérieux. Lost Higway, l’un des plus beaux films du cinéma mondial, Mulholland Drive, pas très loin derrière, mais aussi Blue Velvet, Sailor et Lula (récompensé d’une Palme d’Or à Cannes), le cryptique Twin Peaks (la série est encore plus puissante que le film), le très sous-coté Dune, le grand classique Elephant Man, le génial et barré Eraserhead, la filmographie de Lynch est un palais des merveilles cinématographiques.

Sous les B.O envoutantes d’Angelo Badalamenti, les films de Lynch ouvrent une voie vers l’indicible, un sens de la métaphysique mêlé au fantastique qui renoue avec un cinéma profondément humaniste, poétique et surréaliste, dans la droite lignée d’un Bergman, d’un Cocteau et évidemment d’un Luis Buñuel . Lynch est mort à 78 ans des suites d’un emphysème, une maladie des poumons qui s’était aggravée ces dernières heures, probablement suite à son évacuation de sa maison de Los Angeles, alors que les fumée toxiques des incendies géants se répandaient dans les pourtours de la grande ville.

Évidemment, c’est tout le cinéma mondial qui pleure le génial David Lynch, et dans l’énorme masse d’hommages qui affluent de toute part, on retiendra les mots particulièrement émouvants de Kyle MacLachlan, (Dune, Twin Peaks) publiés sur le compte Instagram de l’acteur : « Il y a 42 ans, pour des raisons qui dépassaient mon entendement, David Lynch m’a sorti de l’ombre pour jouer dans son premier et dernier film à gros budget. Il a clairement vu quelque chose en moi que même moi je ne connaissais pas. Je dois toute ma carrière, et vraiment ma vie, à sa vision. Ce que j’ai vu en lui, c’est un homme énigmatique et intuitif avec un océan de création jaillissant en lui. Il avait quelque chose que nous aimerions tous avoir. Il me manquera plus que ce que je ne peux l’exprimer, et que mon cœur ne peut le supporter. Mon monde est d’autant plus rempli parce que je l’ai connu et d’autant plus vide maintenant qu’il est parti ».