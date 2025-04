Razer vend à nouveau certains de ses ordinateurs Blade sur son site américain

Razer a repris la commercialisation de certains de ses ordinateurs portables Blade aux États-Unis (dont le Blade 16 équipé des GPU Nvidia série 50) après une interruption soudaine (et inexpliquée) des ventes de ces mêmes modèles il y a quelques jours. A priori, cette pause temporaire de ventes semblait liée à des problèmes de droits de douane en (très) forte hausse sur les produits en provenance de Chine, d’autant que plusieurs utilisateurs sur Reddit avaient signalé des retards à la douane américaine concernant les précommandes du Blade 16. Alors que le site canadien de Razer continuait de proposer les portables de la marque, le site américain avait quant à lui retiré tous les modèles Blade sans la moindre explication officielle.

Certains modèles du Blade 16 version 2025 sont donc de nouveau disponibles sur le site américain de Razer, mais l’on constate que l’offre reste encore limitée. Seule la configuration avec la RTX 5080 peut être achetée immédiatement, tandis que les variantes avec RTX 5070 Ti et 5090 affichent simplement le bouton « prévenez-moi ». Fait notable, la version 5090 n’est proposée que dans une configuration haut de gamme avec 64 Go de RAM et 4 To de stockage pour 4 899,99 dollars, alors que le modèle de test envoyé à la presse (32 Go / 1 To à 4 499,99 dollars) est toujours absent du site. Les modèles plus anciens ainsi que les précommandes du Blade 18 sont toujours indisponibles.