TikTok teste les notes de communauté, comme X (Twitter)

TikTok a annoncé le lancement de Footnotes, un nouvel outil de modération participative inspiré du système des notes de communauté (Community Notes) popularisé par X (ex-Twitter). Cette fonctionnalité permettra à certains utilisateurs d’ajouter des informations contextuelles à des vidéos publiées sur la plateforme.

Pour l’instant, le programme est en phase de test aux États-Unis et s’appliquera uniquement aux vidéos courtes. TikTok précise que les utilisateurs américains peuvent dès à présent faire une demande pour devenir contributeurs, à condition de remplir plusieurs critères : être âgé d’au moins 18 ans, utiliser l’application depuis plus de six mois et ne pas avoir enfreint les règles de la communauté durant cette période.

Voici comment TikTok présente Footnotes :

Les Footnotes utiliseront un système de classement basé sur des ponts, conçu pour trouver un accord entre des personnes qui ont généralement des opinions différentes, inspiré par le système en libre accès utilisé par d’autres plateformes. Ce système permet aux contributeurs ayant des opinions divergentes de laisser et de voter sur l’utilité d’une note de bas de page. Seules les notes de bas de page qui atteignent le seuil d’« utilité » seront visibles par la communauté, qui pourra alors voter à son tour. Plus il y aura de notes de bas de page écrites et évaluées sur différents sujets, plus le système deviendra intelligent et efficace.

Cette approche, qui s’appuie sur l’intelligence collective plutôt que sur une modération centralisée, gagne du terrain. Elle s’est récemment étendue à YouTube, Facebook, Instagram et Threads. TikTok espère, en affinant ce système au fil des contributions, renforcer la qualité de l’information partagée sur sa plateforme. L’ouverture progressive à davantage de contributeurs est prévue dans les prochains mois.