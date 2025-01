Meta remplace les notes de fact-checking par les Community Notes

A l’instar ce qui a déjà été mis en place sur X, Meta a décidé d’abandonner les notes de fact-checking sur Facebook, Instagram et Threads, ces dernières étant remplacées par les Community Notes. « Nous avons vu cette approche fonctionner sur X, où la communauté décide quand des publications sont potentiellement trompeuses et nécessitent un contexte supplémentaire, et des personnes aux perspectives variées déterminent quel type de contexte est utile aux autres utilisateurs » déclare Meta.« Nous pensons que cela pourrait être une meilleure manière d’atteindre notre objectif initial : fournir aux gens des informations sur ce qu’ils voient, tout en étant moins sujet à des biais. »

D’ici quelques mois, les Community Notes seront déployées sur le territoire américain. Ces dernières seront affichées discrètement, sous la forme d’un icône renvoyant à des informations complémentaires sur la publication. Ce système sera peut-être plus efficace que ces avertissements de Fact-Checking qui sont souvent laissés de côté par des utilisateurs de plus en plus soupçonneux face à tout ce qui lui semble venir d’en haut (quitte à sombrer parfois dans le complotisme…). Meta était aussi critiqué pour sa censure de contenus parfaitement inoffensifs, ce qui ne pourra donc plus être le cas avec les Community Notes. A noter toutefois que le système automatisé de modération reste en place, mais ce dernier se concentrera désormais uniquement sur les faits les plus graves (terrorisme, exploitation sexuelle des enfants, drogues, etc.).

Enfin, Meta annonce le transfert de son équipe Trust and Safety (confiance et sécurité) de la Californie vers le Texas.