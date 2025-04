Les smartphones Android vont redémarrer s’ils sont inactifs pendant quelques jours

Google met en place une nouvelle fonctionnalité de sécurité sur Android visant à mieux protéger les données personnelles. Désormais, les smartphones et tablettes sous Android redémarreront automatiquement s’ils n’ont pas été déverrouillés pendant trois jours consécutifs. Cette mesure, active avec la mise à jour 25.14 des Google Play Services, vise à rendre l’accès aux données plus difficile pour les personnes non autorisées.

Contrairement à une réinitialisation standard, ce redémarrage ne supprime aucune donnée. Il place simplement l’appareil dans un état dit Before First Unlock (BFU). Dans ce mode, les fichiers restent chiffrés et les systèmes de déverrouillage biométriques sont désactivés. Seul le code ou le mot de passe peut alors permettre d’accéder au contenu. Sur les appareils Pixel, un message sur l’écran de verrouillage indique d’ailleurs : « Déverrouiller pour toutes les fonctionnalités et données ».

Ce changement concerne principalement les smartphones et tablettes Android. Les autres types d’appareils, comme les montres sous Wear OS, les téléviseurs Android TV ou les systèmes embarqués Android Auto, ne sont pas concernés.

Une fonctionnalité similaire existe déjà sur iPhone. Apple a en effet mis en place un redémarrage automatique après trois jours d’inactivité avec iOS 18.1.

Le déploiement de la mise à jour des Google Play Services s’étalera sur plusieurs semaines. Toutefois, l’activation de la fonction de redémarrage automatique pourrait prendre un peu plus de temps. À ce jour, Google n’a pas précisé les versions Android concernées ni indiqué s’il sera possible d’activer ou désactiver cette option manuellement.