OpenAI va vérifier la nationalité des développeurs pour l’accès à ses modèles d’IA les plus avancés

OpenAI prévoit de mettre en place un nouveau processus de vérification d’identité baptisé « Verified Organization » pour les développeurs souhaitant accéder à ses modèles d’IA les plus avancés. Comme expliqué sur une page d’assistance récemment publiée, ce processus exigera une pièce d’identité officielle émise par un pays « pris en charge » par l’API d’OpenAI. Chaque pièce d’identité pourra être utilisée pour vérifier une seule entité (société, développeur indé, etc.) tous les 90 jours. Toutes les entités/organisations ne seront pas éligibles, et OpenAI présente cette mesure comme un moyen de renforcer la sécurité et d’encourager une utilisation responsable de ses technologies. La firme dirigée par Sam Altman souligne que, bien que la majorité des développeurs utilisent ces outils de manière « appropriée », une minorité continue d’enfreindre les règles d’utilisation, d’où la nécessité de contrôles plus stricts.

Ces nouvelles exigences de vérification visent donc principalement à prévenir les abus et à renforcer la sécurité, alors même que les modèles d’OpenAI deviennent de plus en plus puissants. L’objectif est notamment d’empêcher des acteurs malveillants, comme certains groupes présumés liés à la Corée du Nord, d’exploiter la plateforme d’IA. La mesure pourrait aussi être liée à la protection de la propriété intellectuelle : si l’on en croit plusieurs fuites, OpenAI enquêterait sur un vol potentiel de données (via son API) par DeepSeek, un laboratoire d’IA basé en Chine. OpenAI a depuis bloqué l’accès à son API en Chine à l’été 2024.