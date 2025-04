Amazon dévoile Nova Sonic, un nouveau modèle d’IA vocal

Amazon a présenté son nouveau modèle d’IA générative, Nova Sonic, qui se distingue par sa capacité à traiter nativement la voix et à générer un discours naturel. Selon la société, les performances de Nova Sonic rivalisent avec les modèles vocaux de pointe d’OpenAI et de Google, notamment en matière de rapidité, de reconnaissance vocale et de qualité des conversations.

Nova Sonic marque un tournant dans le domaine des assistants vocaux. Ce modèle représente la réponse d’Amazon aux nouveaux modèles d’IA vocale, comme celui qui anime le mode vocal de ChatGPT. Ces derniers offrent une expérience plus fluide et naturelle. En effet, les avancées technologiques récentes ont permis de dépasser les limites des assistants vocaux traditionnels, comme Alexa et Siri d’Apple, qui semblent désormais désuets face à ces nouvelles technologies.

Nova Sonic est d’ores et déjà accessible via Bedrock, la plateforme de développement d’Amazon pour la création d’applications IA pour les entreprises. L’IA utilise une API de streaming bidirectionnelle, permettant des échanges dynamiques entre l’utilisateur et le système. Amazon a d’ailleurs qualifié Nova Sonic de « modèle vocal IA le plus rentable du marché », soulignant que son coût est environ 80 % inférieur à celui du modèle GPT-4o d’OpenAI.

L’un des atouts majeurs de Nova Sonic réside dans sa capacité à comprendre et à réagir à des dialogues complexes. Contrairement aux autres modèles vocaux, Nova Sonic sait quand intervenir pendant une conversation, en tenant compte des pauses et des interruptions de l’utilisateur. En outre, il est capable de générer une transcription texte de la parole de l’utilisateur, ce qui est particulièrement utile pour les développeurs souhaitant intégrer cette fonctionnalité dans diverses applications.

Excited to introduce a new addition to the Amazon Nova family – Nova Sonic – a speech-to-speech model that makes it easier for developers to build voice-powered apps and AI agents that are more useful, natural, and engaging.

Gone are days that required developers to play… pic.twitter.com/bqp4VG17ak

— Rohit Prasad (@RohitPrasadAI) April 8, 2025