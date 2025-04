Switch 2 et Joy-Con Drift : Nintendo reste évasif sur le sujet

Un problème gênant de la première Switch a été le Joy-Con Drift au niveau des manettes. Cela a eu un impact sur plusieurs joueurs et donc au niveau des jeux. Le problème est-il résolu avec la Switch 2 ?

Pour ceux qui ne le savent pas, le Joy-Con Drift est un problème rencontré sur les manettes de la Nintendo Switch, où le joystick envoie des mouvements involontaires à la console, même lorsqu’il est immobile. Cela provoque des déplacements non souhaités dans les jeux, rendant le contrôle difficile. Ce défaut est dû à l’usure des composants internes, notamment des circuits imprimés ou à l’accumulation de poussière et de saletés. Tous les modèles de Joy-Con, ainsi que la Switch Lite, peuvent être affectés.

Tetsuya Sasaki, le responsable de Nintendo chargé du département de développement des technologies de la Switch 2, a été questionné à ce sujet lors d’un rendez-vous avec certains médias. Il a déclaré : « Comme vous avez pu le constater et le ressentir, les nouvelles manettes Joy-Con 2 pour la Nintendo Switch 2 ont vraiment été conçues dès le départ, à partir de zéro, pour avoir des mouvements plus grands et plus fluides ». Autant dire qu’il n’a pas directement répondu à la question.

On ose espérer que Nintendo a fait le nécessaire, étant donné que l’affaire du Joy-Con Drift a beaucoup fait parler d’elle, et ce pendant des années. Les joueurs et d’autres organisations ont dû se battre pour pouvoir obtenir un remplacement offert des manettes.

La Switch 2 sera disponible le 5 juin, les précommandes ont déjà débuté chez Amazon, la Fnac, Boulanger et d’autres.