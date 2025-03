ChatGPT : le nouveau générateur d’images est reporté pour les utilisateurs gratuits

Les utilisateurs gratuits de ChatGPT vont devoir patienter un peu plus longtemps avant de pouvoir tester le nouveau générateur d’image s’appuyant sur GPT-4o. Il est disponible depuis peu pour les utilisateurs payants.

De l’attente pour les utilisateurs gratuits de ChatGPT

Sur X (ex-Twitter), Sam Altman, le patron d’OpenAI, la société qui s’occupe de ChatGPT, a indiqué : « Les images dans ChatGPT sont beaucoup plus populaires que nous l’avions prévu (et nous avions des attentes assez élevées). Le déploiement de notre version gratuite va malheureusement être retardé pendant un certain temps ».

Effectivement, le nouveau générateur d’images de ChatGPT, qui est bien plus performant que son prédécesseur qui s’appuyait sur DALL-E, a été beaucoup utilisé comme le montrent les nombreuses captures partagées sur les réseaux sociaux. Un cas en particulier a été très populaire : des images dans le style du Studio Ghibli. L’intelligence artificielle a pu transformer des photos réelles (des mèmes en général) en images.

Today is a great internet day pic.twitter.com/iPWl2yfvdq — Zeneca.xyz 🔮 (@Zeneca) March 26, 2025

Iconic movie scenes, Studio Ghibli style. This is so much fun! pic.twitter.com/LwjkNjcEV9 — Mufaddal Durbar (@MDurbar) March 26, 2025

Me waiting for a Ghibli prompt to finally work between timed-out requests and system errors pic.twitter.com/GqX9vg7Sbw — Disco Central Banker (@Discobanker) March 26, 2025

Il y a aussi d’autres styles qui ont connu une popularité avec le nouveau générateur, dont Pixar, les Muppets, Lego et plus encore. Autant dire que les internautes se font plaisir.

no fucking way dude, this studio ghibli thing has gone way too far pic.twitter.com/CVtafrKbFN — doomer (@uncledoomer) March 26, 2025

New ChatGPT image model dropped today. What do we think? Did it do a good job transforming me into a Pixar character? pic.twitter.com/k15ThW1gwk — Frank Stallone 🧘🏻‍♂️ (@frankstallone) March 25, 2025

Tous ces usages ont beaucoup sollicité les serveurs d’OpenAI, ce qui empêche la société de proposer le service d’IA aux utilisateurs gratuits. Ils doivent maintenant attendre leur tour.