Google révèle gagner autant d’argent sans afficher les contenus de presse

Un test mené par Google pendant plusieurs mois dans huit pays européens montre que l’absence de contenus de presse dans ses résultats de recherche n’affecte pas significativement ses revenus publicitaires. Bien que l’utilisation de son moteur de recherche ait légèrement diminué, l’entreprise conclut que l’impact sur ses recettes publicitaires est négligeable. Ce test a toutefois suscité des réactions en France, où il a été contesté devant la justice.

Moins d’actualités, mais pas de baisse des revenus

Le test, réalisé de mi-novembre à fin janvier, a porté sur 1 % des utilisateurs dans huit pays : Belgique, Croatie, Danemark, Grèce, Italie, Pays-Bas, Pologne et Espagne. Dans ces régions, Google a supprimé les contenus provenant de la presse, afin d’observer l’impact sur l’utilisation du moteur de recherche et ses revenus. Résultat : l’utilisation de Google a baissé de 0,8 %, mais les revenus publicitaires n’ont pas changé. Paul Liu, responsable de l’étude chez Google, précise que les requêtes perdues étaient celles qui « généraient des revenus minimes, voire nuls ». Autrement dit, la suppression des contenus des médias n’a pas affecté les recherches plus courantes telles que celles concernant la météo ou les réservations de vols, pour lesquelles Google est principalement consulté.

Un test contesté en France

En France, cette étude a suscité des protestations. Le Syndicat des éditeurs de la presse magazine (SEPM) a contesté le test devant la justice, estimant qu’il visait à diminuer la rémunération des journaux via les droits voisins, un système mis en place pour rémunérer les médias en échange de l’utilisation de leurs contenus sur la plateforme. En février, le tribunal a donné raison au SEPM, ordonnant à Google de suspendre l’expérience jusqu’à ce que l’Autorité de la concurrence se prononce.

Malgré la controverse, Google reste déterminé à collaborer avec les éditeurs de presse pour trouver des solutions adaptées à un environnement numérique en constante évolution.