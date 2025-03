Ce n’est pas une surprise : Meta testerait actuellement une puce « maison » dédiée à l’entraînement de ses systèmes d’intelligence artificielle dans le but de réduire sa dépendance aux fabricants de hardware comme Nvidia. Si l’on en croit Reuters, cette puce, conçue pour des charges de travail spécifiques à l’IA, a été produite en partenariat avec l’entreprise taïwanaise TSMC (qui fabrique la totalité des processeurs d’Apple). Meta mènerait un déploiement pilote à petite échelle et prévoirait d’augmenter la production si ces tests s’avèrent concluants.

Jusqu’à présent, Meta avait développé des puces sur mesure uniquement pour exécuter des modèles d’IA, et non pour les entraîner. Plusieurs de ses projets de conception de puces ont d’ailleurs été annulés ou réduits pour ne pas avoir atteint les attentes internes de la société. Pour rappel, Meta prévoit de dépenser pas moins de 65 milliards de dollars en investissements dans le secteur de l’IA, dont une partie non négligeable serait destinée à l’achat massif de GPUs Nvidia. Réduire ne serait-ce qu’une fraction de ces coûts grâce à des puces maison représenterait évidemment un avantage majeur pour Meta.