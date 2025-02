Meta va lancer une application d’IA pour concurrencer ChatGPT

Meta AI va avoir le droit à sa propre application afin de proposer le chatbot à davantage de monde et surtout concurrencer ChatGPT. Selon CNBC, le lancement aura lieu dans le courant du second semestre de 2025.

Une application dédiée de Meta AI en approche

Le chatbot d’intelligence artificielle de Meta, qui compte 700 millions d’utilisateurs mensuels, est déjà disponible au niveau de Facebook, Instagram, Messenger et WhatsApp (sauf dans les pays de l’Union européenne). Mais l’idée maintenant est de mieux mettre en avant l’IA avec son application dédiée sur iOS et Android. Ce sera l’occasion de concurrencer ChatGPT, Gemini, Copilot et d’autres qui sont déjà disponibles au téléchargement.

À l’instar des chatbots concurrents, Meta AI peut répondre à des questions, générer des images, modifier des photos et plus encore. L’IA a récemment acquis la capacité d’utiliser sa mémoire pour fournir de meilleures recommandations aux utilisateurs.

D’autre part, Mark Zuckerberg, le patron de Meta, veut faire de son entreprise le leader de l’intelligence artificielle d’ici la fin de l’année, devant des concurrents tels qu’OpenAI et Google. Il est certain que ce ne sera pas une tâche facile, étant donné la popularité des services existants, tout particulièrement ChatGPT.

Meta AI est actuellement disponible gratuitement. Mais une version payante va être testée pour proposer davantage de fonctionnalités. Là encore, le groupe compte s’inspirer des chatbots concurrents qui proposent déjà des formules payantes pour une offre plus complète et des réponses plus détaillées.

Pendant ce temps, Sam Altman, le patron d’OpenAI, a réagi à l’information de l’application de Meta AI en indiquant « OK, très bien, peut être que nous ferons une application sociale ».