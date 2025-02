Switch 2 : Nintendo assure prendre des mesures pour lutter contre les scalpers

Le président de Nintendo, Shuntaro Furukawa, a annoncé que l’entreprise allait prendre des mesures pour éviter que les scalpers se tournent vers la Switch 2 et achète tout le stock. Pour rappel, la console a été dévoilée le mois dernier.

Préparer l’inventaire et éviter les pénuries de Switch 2

Lorsqu’il a été interrogé sur les leçons tirées des pénuries de stock lors du lancement de la Nintendo Switch originale, Shuntaro Furukawa a assuré que la société avait tiré parti de son expérience passée pour mieux anticiper la demande de la Switch 2. « Nous prendrons toutes les mesures possibles basées sur l’expérience que nous avons accumulée à ce jour [notamment face aux scalpers]. Nous nous préparons », a-t-il indiqué. L’objectif est de préparer suffisamment de stock de consoles pour répondre à la demande, et ainsi éviter les déséquilibres dus à la revente à prix gonflés.

Les prévisions de ventes et les attentes du marché

Les prévisions du marché concernant la Switch 2 sont ambitieuses. Selon l’institut de recherche Circana, la console pourrait se vendre à plus de quatre millions d’unités aux États-Unis en 2025 si elle est lancée dans la première moitié de l’année, représentant ainsi environ un tiers des consoles de jeu vendues cette année-là. D’autres analyses, comme celles de DFC Intelligence, estiment que la Switch 2 pourrait atteindre 80 millions d’unités vendues d’ici fin 2028, dépassant ainsi les résultats de la Switch originale qui avait vendu 55,77 millions d’unités durant ses trois premières années.

Ces prévisions sont soutenues par une solide planification de Nintendo, qui a mis l’accent sur la gestion de l’inventaire et la préparation des titres de lancement. Un défi supplémentaire, cependant, sera de maintenir un équilibre entre l’offre et la demande pour garantir une expérience de lancement réussie et éviter la revente non contrôlée, un problème qui avait affecté le lancement de la première Switch.