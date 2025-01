IA : le patron de Google tease de nouveaux produits pour les prochains mois

Sundar Pichai, le patron de Google, annonce que sa société va proposer de nouveaux produits et services en lien avec l’intelligence artificielle au fil des prochains mois. Il reste toutefois discret sur ce qu’il sera proposé.

Dans un e-mail envoyé aux employés de Google (et relayé par 9to5Google), Sundar Pichai indique :

Nous avons terminé l’année 2024 en beauté avec Gemini 2.0, Willow, Veo 2 et de nombreuses innovations dans les domaines de la recherche, de YouTube, du cloud, d’Android, des Pixel et bien plus encore. La base de tout cela est notre leadership technique et en matière d’IA, rendu possible par notre approche full stack, et les gens ont été inspirés par ce que nous avons créé.

En ce début d’année, j’ai passé en revue les démonstrations des produits et des fonctionnalités que nous allons déployer au cours des prochains mois. Les progrès sont étonnants et je suis convaincu que nous continuerons sur notre lancée en 2025.