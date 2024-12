Nvidia a le champ (presque) libre pour acquérir la société israélienne Run:ai

C’est un gros obstacle de franchi : Nvidia a reçu l’approbation de l’Union européenne pour procéder à l’acquisition de la plateforme israélienne Run:ai. La Commission européenne a en effet conclu que cette fusion ne créerait pas de situation de monopole, car d’autres options matérielles compatibles avec Nvidia resteraient disponibles sur le marché. Cette décision peut évidemment être perçue comme un signal positif pour les startups en IA envisageant des opportunités de consolidation. L’acquisition, annoncée initialement en avril, est estimée à environ 700 millions de dollars selon les articles de plusieurs médias israéliens relayés par Bloomberg.

Malgré l’approbation de l’Union Européenne, l’acquisition rencontre encore des obstacles du côté du Département de la Justice des États-Unis (DoJ), et sa finalisation reste encore relativement incertaine. Le feu vert de l’Europe pourrait-il adoucir la justice américaine ? Rien n’est moins sûr, mais les changements intervenus depuis l’élection de Donald Trump pourraient jouer en la faveur du géant américain. Si elle aboutit, cette acquisition renforcera la position de Nvidia dans les domaines de l’IA et de l' »orchestration GPU », et marquerait une étape importante dans l’expansion stratégique de l’entreprise.