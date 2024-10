Usage de l’IA : les États-Unis dévoilent un cadre en matière de sécurité nationale

Les autorités américaines ont dévoilé un cadre pour répondre aux risques à la sécurité nationale posés par l’intelligence artificielle, un an après un décret de Joe Biden en ce sens.

Les USA se penchent sur l’usage de l’IA

Le Mémorandum de sécurité nationale (NSM) tente un délicat numéro d’équilibriste entre le développement de l’IA dans le but de contrer son usage militaire par des rivaux des États-Unis comme la Chine, et la mise en place de garde-fous efficaces permettant de maintenir la confiance du public dans cette technologie, ont affirmé des responsables américains.

« Il existe des applications très claires de l’intelligence artificielle en matière de sécurité nationale, y compris sur des sujets de cybersécurité et de contrespionnage », a déclaré à la presse un haut responsable de l’administration Biden. « Des pays comme la Chine identifient de telles opportunités pour moderniser et révolutionner leurs propres capacités militaires et de renseignement », a-t-il ajouté.

L’adoption de technologies d’IA de pointe par les services américains de sécurité nationale est donc « particulièrement impérative » pour maintenir l’« avantage compétitif » des États-Unis, selon ce haut responsable.

Joe Biden avait demandé à ses services en octobre 2023 d’élaborer ce mémorandum après avoir émis un décret sur la réglementation de l’IA, demandant notamment aux agences fédérales d’édicter de nouvelles normes de sécurité pour les systèmes d’intelligence artificielle. Les États-Unis s’attendent à ce que l’évolution rapide de l’IA entraîne une course entre grandes puissances dans les champs militaire et d’espionnage.

Les agences américaines de renseignement ont donc reçu pour consigner d’accéder aux « systèmes d’IA les plus puissants », a déclaré un autre haut responsable de l’administration Biden.

Le NSM, qui fournit des directives sur comment les agences peuvent ou ne peuvent pas utiliser l’IA, a pour but de voir l’Etat fédéral « accélérer » son adoption de l’IA « de manière intelligente et responsable », selon ce haut responsable.

En juillet, plus d’une dizaine d’associations ont envoyé une lettre ouverte à de hauts responsables de l’administration Biden, dont le conseiller à la sécurité nationale Jake Sullivan, exhortant à l’instauration de solides garde-fous dans le NSM.