D’où viennent les utilisateurs qui ont un smartphone Google Pixel ? Cela peut varier, mais « très peu » viennent d’un smartphone Samsung. C’est ce qu’a admis Rick Osterloh, le vice-président de Google chargé du matériel et des services, lors d’une interview avec Stratechery.

Le responsable de Google a ajouté :

Ils proviennent d’un grand nombre de personnes, dont certaines ont quitté le marché, et aussi d’Apple, mais en fin de compte, nous pensons que ce que nous essayons de faire, c’est de gagner des parts d’Android dans l’ensemble, et c’est mon objectif principal : essayer d’améliorer la compétitivité d’Android, améliorer notre innovation et améliorer les problèmes que nous sommes capables de résoudre pour les utilisateurs à tous les niveaux. Mais nous avons certainement eu des problèmes dans l’espace premium que nous voulons essayer de résoudre.