Google annonce la Pixel Watch 3, sa nouvelle montre connectée

Google a profité de sa conférence pour annoncer la Pixel Watch 3, sa nouvelle montre connectée. Elle est rejointe par les smartphones Pixel 9, 9 Pro et 9 Pro XL, ainsi que le Pixel 9 Pro Fold et les écouteurs Pixel Buds Pro 2.

La Pixel Watch 3 est disponible avec deux tailles pour le boîtier : 41 et 45 mm. Google et Fitbit tentent de renforcer l’aspect fitness (en particulier pour la course à pied), les écrans deviennent beaucoup plus lumineux en extérieur (c’est deux fois meilleur) et ont un cadre réduit de 16%. Aussi, l’Ultra Wideband (UWB) est là pour vous aider à déverrouiller certaines voitures.

Caractéristiques techniques de la Google Pixel Watch 3

Voici les caractéristiques techniques :

Taille : 41mm et 45mm

Écran : Actua LTPO AMOLED, 320 pixels par pouce, taux de rafraichissement de 1 à 60Hz, Gorilla Glass 5, 2 000 nits pour la luminosité maximale

Logiciel : Wear OS 5

Processeur : Qualcomm Snapdragon W5100 + co-processeur M33

Stockage : 32 Go

Mémoire vive : 2 Go de RAM

Batterie : 306 mAh (41 mm) et 420 mAh (45 mm)

Chargement : connecteur PIN (identique à la Pixel Watch 2)

Connectivité : Bluetooth 5.3, Wi-Fi 802.11b/g/n, NFC, Ultra Wideband (UWB), 4G

Durabilité : 5ATM, IP68

Santé : capteur de température de la peau, capteur optique de fréquence cardiaque à trajets multiples, ECG, SpO2, capteur électrique pour cEDA

Boutons : bouton latéral, couronne haptique

Autres : haut-parleur, micro, retours haptiques premium

Un accent sur le sport

L’un des points mis en avant par Google pour la Pixel Watch 3 est ce que Google considère comme des capacités de course avancées. Le Workout Builder commence par vous permettre de créer des routines de course qui vous permettent de définir l’allure cible, la fréquence cardiaque, les temps, les distances et les répétitions, ainsi que les échauffements chronométrés. Il est à noter que vous pouvez visualiser la fréquence cardiaque sur les équipements de gym pris en charge.

Lorsque vous courez, vous bénéficiez de conseils en temps réel au niveau du poignet grâce à des signaux audio et haptiques pour vous assurer que vous ne vous écartez pas de votre objectif. Le suivi de la fréquence cardiaque est désormais plus précis lorsque vous courez. La Pixel Watch 3 peut exploiter la détection de mouvement avancée et l’apprentissage automatique pour suivre votre forme et offrir des analyses détaillées de votre cadence de pas, de la longueur/hauteur de votre foulée, du temps de contact avec le sol, et plus encore.

Prix et date de sortie

La Pixel Watch 3 sera disponible le 10 septembre, avec les précommandes dès aujourd’hui sur le Google Store. Voici les prix :