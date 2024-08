Pixel Buds Pro 2 : Google dévoile sa nouvelle génération d’intra, avec ANC et une autonomie étendue

Google annonce les Pixel Buds Pro 2, sa nouvelle génération d’intra qui se caractérise par une fonction de réduction de bruit active (ANC) évoluée ainsi qu’une autonomie nettement améliorée par rapport au modèle précédent. Tout change ou presque avec cette nouvelle version, à commencer par le design, encore plus fonctionnel, de nouveaux transducteurs 11 mm et un processeur dédié et conçu en interne, le Tensor A1. La fonction ANC serait deux fois plus efficace que celle du précédent modèle, ce qui signifie que le Pixel Buds Pro 2 filtrerait deux fois plus de sons ambiants et ce grâce au Tensor AI capable d’analyser les bruits environnants jusqu’à 3 millions de fois par seconde.

Outre l’ANC et une qualité d’écoute revue à la hausse (le contraire serait étonnant), les Pixel Buds Pro 2 sont aussi certifiés IP54 (résistance à la poussière et à quelques éclaboussures), la connexion avec le mobile ou tout autre appareil compatible étant assurée en Bluetooth 5.4 ou Bluetooth LE Audio. A noter que le boitier de recharge (lui même rechargeable en USB-C ou en sans fil) est capable d’émettre une sonnerie … qui sert en fait à retrouver les écouteurs à distance. L’autonomie est l’autre point fort de cette génération d’écouteurs, avec pas moins de 8 heures avec ANC activé et 30 heures si l’on compte la réserve du boitier.

Quatre coloris sont proposés, porcelaine, vert sauge, vert amande et rose pivoine. Le prix sera de 249 euros en France.