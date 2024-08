OpenAI lance son mode vocal avancé sur ChatGPT après un retard

OpenAI annonce aujourd’hui que le Voice Mode, à savoir son mode vocal avancé, est désormais disponible sur ChatGPT. Cela fait suite à un report et cela concerne pour le moment certains utilisateurs.

Lors de la conférence organisée par OpenAI en mai avec la présentation de GPT-4o, le nouveau mode vocal s’est avéré nettement plus performant que la fonction actuelle de ChatGPT. Sur scène, les employés d’OpenAI ont pu interrompre le chatbot et lui demander de raconter une histoire de différentes manières, et le chatbot a profité de ces interruptions pour ajuster ses réponses. Le résultat était assez impressionnant.

Il y a eu une petite polémique après la présentation parce que la voix ressemblait beaucoup à celle de Scarlett Johansson et plus exactement son rôle dans le film Her. L’actrice a même demandé à OpenAI de retirer cette voix. Avec la Voice Mode disponible aujourd’hui, OpenAI a fait des changements.

We’re starting to roll out advanced Voice Mode to a small group of ChatGPT Plus users. Advanced Voice Mode offers more natural, real-time conversations, allows you to interrupt anytime, and senses and responds to your emotions. pic.twitter.com/64O94EhhXK

