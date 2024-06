C’était de loin la partie la plus spectaculaire de la démo de GPT-40. Le nouveau Voice Mode de ChatGPT doit apporter à l’IA une capacité de dialogue inédite et surtout extrêmement proche du phrasé naturel de l’être humain, une évolution qui nous rapproche à grande vitesse des projections de la S.F (on pense évidemment au film Her).

Le Mode Voix avancé devait initialement être disponible en Alpha à un petit groupe d’utilisateurs à la fin juin, mais OpenAI a pris la décision d’en reporter le lancement :

« Nous partageons une mise à jour sur le Mode Voix avancé que nous avons présenté lors de notre mise à jour de printemps, qui continue de nous enthousiasmer :

Nous avions prévu de commencer à le déployer en alpha à un petit groupe d’utilisateurs de ChatGPT Plus fin juin, mais nous avons besoin d’un mois supplémentaire pour atteindre notre niveau de lancement. Par exemple, nous améliorons la capacité du modèle à détecter et refuser certains contenus. Nous travaillons également sur l’amélioration de l’expérience utilisateur et la préparation de notre infrastructure pour évoluer vers des millions d’utilisateurs tout en maintenant des réponses en temps réel. »

Le communiqué d’OpenAI précise en outre que la fonction sera disponible pour l’ensemble des utilisateurs payants (abonnement ChatGPT Plus) durant l’automne. On notera que le couplet sur le « refus de certains contenus » pourrait laisser entendre qu’il ne sera sans doute pas possible de flirter avec l’IA comme dans le film Her. Il est vrai que draguer une IA est une chose grave, sans doute pas loin du déclenchement d’une guerre atomique sur l’échelle de la gravité (ironie…). Les startups de la tech seraient-elles devenues des championnes de l’hyper-contrôle, au risque de diminuer l’intérêt pour leurs produits ?