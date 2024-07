Call of Duty Modern Warfare 3 débarque demain sur le Xbox Game Pass

Microsoft annonce l’arrivée du jeu Call of Duty: Modern Warfare 3 sur le Xbox Game Pass pour le 24 juillet, soit demain. Cela concernera les joueurs console et PC avec tout ce qui va avec : mode campagne, multijoueur et zombies.

Juste après les événements de Modern Warfare 2, le Capitaine Price, Ghost et le reste de la Task Force 141 poursuivent la traque de l’ultranationaliste Vladimir Makarov, les emmenant aux quatre coins du monde. Les événements qui se déroulent auront des répercussions profondes dans l’univers de Modern Warfare.

La présence de Modern Warfare 3 est assez notable, étant donné qu’il s’agit du premier Call of Duty à rejoindre le Xbox Game Pass. Mais ça ne sera pas le dernier, puisque Black Ops 6 va également rejoindre le Xbox Game Pass à la fin de l’année. Pour rappel, Microsoft a racheté Activision Blizzard, l’éditeur propriétaire de la licence des Call of Duty, ce qui aide naturellement pour avoir ses jeux sur son équivalent du « Netflix du jeu vidéo ». Cela va au-delà en réalité, étant donné que Black Ops 6 sera disponible dès le jour de sa sortie pour ceux qui ont l’abonnement Ultimate du Xbox Game Pass.

Pour rappel, Microsoft a récemment augmenté les prix du Xbox Game Pass. Dans le cas de l’abonnement Ultimate par exemple, le prix est passé de 14,99€ à 17,99€/mois. Cette formule propose d’avoir des centaines de jeux sur console, PC et dans le cloud, de nouveaux jeux disponibles dès le jour de leur sortie, des offres, réductions et avantages pour les abonnés, un mode multijoueur en ligne sur console et un abonnement EA Play.