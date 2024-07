Microsoft augmente les tarifs du Xbox Game Pass et lance un abonnement sans les jeux Day One

C’était à craindre : Microsoft vient d’augmenter les tarifs du Xbox Game Pass (Ultimate et Core) et lance un abonnement standard très proche de celui de l’Ultimate, mais sans la disponibilité des jeux « day one » (le jour de leur sortie). Ainsi, le Xbox Game Pass Ultimate garde sa formule (dispo day one + catalogue EA Play) avec cette fois un abonnement à 17,99 euros au lieu de 14,99 euros. Le Game Pass Core (une sélection de 25 jeux) passe de 59,99 euros annuel à 69,99 euros et une nouvelle formule fait son apparition, le Xbox Game Pass Standard, qui remplacera bientôt le Xbox Game Pass pour console (10,99 euros/mois) et proposera des centaines de jeux… mais sans la disponibilité day one. Quant au Game Pass pour PC, l’abonnement passe de 9,99 euros mensuel à 11,99 euros.

A noter que les tarifs ne bougent pas pour les abonnés actuels…jusqu’à la date de renouvellement ou d’expiration de l’abonnement. On notera que Microsoft a plus augmenté le tarif du Game Pass console que celui du PC. Microsoft doit estimer que le catalogue de jeux à venir (il est vrai très impressionnant) sera capable de stimuler la demande pour son offre. L’hypothèse d’une augmentation d’abonnement qui ne serait là que pour compenser la stagnation du service (en nombre d’abonnés) n’a pas beaucoup de sens sachant que les nouveaux tarifs ne concerneront immédiatement QUE les nouveaux abonnés. Il est beaucoup plus probable que Microsoft ait décidé d’augmenter les prix du service avant le grand débarquement annoncé lors du dernier Xbox Games Showcase. Avec seulement 35 millions d’abonnés au GP (dernier pointage), l’objectif n’est sans doute pas de se contenter de mieux capitaliser ce maigre acquis. L’augmentation des tarifs est immédiate pour les nouveaux abonnés et sera effective le 12 septembre prochain pour les abonnés actuels (jusqu’à expiration ou date de renouvellement de l’abonnement à partir du 12).