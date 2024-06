Metroid Prime 4 Beyond : enfin du gameplay et une sortie pour 2025

Metroid Prime 4: Beyond a enfin le droit à des détails, avec notamment une vidéo du gameplay et une date de sortie pour 2025 qui ont été dévoilées lors du Nintendo Direct. Le jeu avait été annoncé pour la première fois à l’E3 2017 ! Mais Nintendo avait ensuite décidé de complètement repartir de zéro, d’où la longue attente.

La première bande-annonce de Metroid Prime 4: Beyond présente un véritable gameplay, avec la chasseuse de primes galactique Samus Aran affrontant des hordes de pirates de l’espace, scannant des environnements extraterrestres à la recherche d’indices, et passant en mode boule pour parcourir l’environnement.

Les fans de Metroid ont également eu un aperçu de ce qui semble être le méchant du jeu, un commandant pirate de l’espace qui commande deux animaux de compagnie.

Le premier épisode de Metroid Prime est sorti en 2002 sur GameCube et a été un succès pour Retro Studios. Il a été salué pour avoir transposé le style de jeu en 2D de la série en 3D. Le jeu a été suivi de deux suites, d’une préquelle et de trois spin-offs. Le dernier épisode en date de la série est un remaster du Metroid Prime original, sorti sur la Nintendo Switch en 2023.

Metroid Prime 4: Beyond sortira en 2025 sur Nintendo Switch. Il n’y a pas encore une date plus précise. Mais Nintendo donnera un peu plus de détails au fil des prochains mois.