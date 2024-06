Un Nintendo Direct annoncé pour demain avec des jeux Switch

Nintendo annonce la tenue d’un nouveau Nintendo Direct qui aura lieu demain, le 18 juin. Ce sera l’occasion de découvrir des jeux Switch qui sortiront au cours du second semestre de 2024.

C’est par le biais d’un message sur les réseaux sociaux que Nintendo annonce son rendez-vous : « Rendez-vous pour un Nintendo Direct centré sur les jeux Nintendo Switch à venir durant la 2e moitié de 2024 ! Il n’y aura aucune mention de ce qui succédera à la Nintendo Switch durant la présentation ».

Ce sera demain à 16 heures. L’évènement durera environ 40 minutes, ce qui promet l’annonce de nombreux titres.

👉 https://t.co/WaQhidvFe7 pic.twitter.com/tR6Fxrk6lc — Nintendo France (@NintendoFrance) June 17, 2024

Bien que nous ne sachions pas ce qui est prévu sur la Switch pour le second semestre de cette année, lors du dernier Nintendo Direct, certains jeux que nous connaissons ont été confirmés pour sortir sur Switch en 2025, notamment Légendes Pokémon : Z-A et Professeur Layton et le Nouveau Monde à vapeur. De plus, Retro Studios travaille actuellement sur Metroid Prime 4, qui n’a pas eu de nouvelles informations concrètes depuis sa révélation initiale à l’E3 2017.

Pour rappel, Sony a déjà fait ses annonces à la fin mai avec son State of Play. Et le 9 juin, il y a eu le Xbox Games Showcase de Microsoft.