State of Play mai 2024 : résumé des jeux PlayStation annoncés (Astro Bot, Silent Hill 2…)

Sony a organisé son deuxième State of Play de 2024 pour présenter différents jeux PlayStation qui arriveront en 2024 et en 2025. Le groupe a dévoilé 14 titres pour PlayStation 5, PlayStation VR2 et PC.

Astro Bot – précommandes le 7 juin, sortie le 6 septembre 2024

Astro est de retour dans une aventure spatiale démesurée, la plus grande à ce jour. Dans ce tout nouveau jeu, vous explorerez 6 galaxies et plus de 80 niveaux à la recherche de l’équipage perdu d’Astro.

Concord – précommande le 6 juin, bêta en juillet et sortie le 23 août sur PS5 et PC

Un aperçu du gameplay, de l’univers et des personnages de Concord, ce FPS multijoueur en 5v5 centré sur ses protagonistes.

God of War Ragnarök PC – 19 septembre 2024, précommande maintenant

Porté par Jetpack Interactive, vous suivez Kratos et Atreus qui luttent pour faire table rase du passé tout en surmontant les menaces du présent. Préachetez le jeu dès maintenant pour recevoir des récompenses en jeu, comme l’Armure neige ressuscitée pour Kratos et la Tunique neige ressuscitée pour Atreus. Toutes les éditions comprendront également un accès au DLC God of War Ragnarök: Valhalla sans coût supplémentaire.

Dynasty Warriors: Origins – 2025

Omega Force déchaîne les plus grandes batailles jamais vues dans un jeu Musô avec Dynasty Warriors: Origins. Un nouveau héros fait son apparition et il se battra pour survivre à des combats en hack ‘n’ slash à travers les Trois Royaumes.

Silent Hill 2 – 8 octobre 2024

Infinity Nikki – troisième trimestre de 2024

Un jeu d’aventure mêlant mode et monde ouvert. Aux côtés de Nikki, réveillez les pouvoirs magiques qui sommeillent dans différentes tenues et embarquez pour un périple qui ne cessera de vous amuser.

Ballad of Antara – 2025

Un RPG d’action et de fantasy en free-to-play qui initiera une toute nouvelle franchise.

Skydance’s Behemoth – automne 2024

Vous y trouverez des combats au corps-à-corps brutaux et à la physique savamment retranscrite, des énigmes environnementales et des affrontements contre des boss plus grands que nature.

Alien: Rogue Incursion – fin 2024

Nouveau jeu VR mêlant action et horreur.

Marvel Rivals – bêta en juillet 2024

Where Winds Meet – pas de date de sortie annoncée

Un RPG d’action-aventure en monde ouvert qui, dans la droite lignée des Wuxia, se déroule dans la Chine de l’ancien temps pour faire découvrir les mystères des arts martiaux.

Until Dawn – sortie à l’automne 2024, précommande le 5 juin

Redécouvrez ce classique de l’horreur, repensé et amélioré pour PC et PS5. Lorsque huit amis reviennent dans le chalet isolé où deux membres de leur groupe ont disparu l’année précédente, la peur glace vite tous les cœurs, et l’excursion en montagne se transforme en cauchemar sans issue.

Path of Exile 2 – early acces à la fin 2024

Nouvelle génération de RPG d’action en free-to-play avec la coop locale.

Monster Hunter Wilds – 2025

Un RPG d’action dont Capcom présente certains des monstres et des personnages du jeu, ainsi que quelques détails sur la nouvelle monture de chasseur.