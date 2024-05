PlayStation : un State of Play annoncé pour demain avec l’annonce de jeux PS5 et PS VR2

Sony annonce le deuxième State of Play de 2024 qui se focalisera sans surprise sur des jeux PlayStation 5 et PlayStation VR 2. Le rendez-vous est donné pour demain à minuit.

« Le State of Play est de retour ! Rejoignez-nous en direct pour découvrir des annonces sur des titres PS5 et PS VR2, ainsi qu’un aperçu des jeux PlayStation Studios qui sortiront plus tard cette année », indique Sony. « Cette émission de plus de 30 minutes présentera 14 titres et commencera le 30 mai au soir, à minuit heure de Paris, sur YouTube, Twitch et TikTok. Rendez-vous sans faute ! », ajoute le groupe.

Le State of Play est de retour ce jeudi à 23h59 : https://t.co/GOPcE1vclo Découvrez en direct plus de 30 minutes d'annonces sur 14 titres PS5 et PS VR2, ainsi qu'un aperçu des jeux PlayStation Studios qui sortiront plus tard cette année. pic.twitter.com/F8ud0QMXbi — PlayStation France (@PlayStationFR) May 29, 2024

Le catalogue de PlayStation Studios comprend Marvel’s Wolverine d’Insomniac Games, le jeu multijoueur Horizon de Guerrilla Games, Fairgame$ de Haven Studios et Concord de Firewalk Studios. Sony a également une longue liste de jeux live-service qu’il prévoit de lancer dans les prochaines années, notamment le nouveau Marathon de Bungie et le State of Play de demain pourrait donner plus d’informations à ce sujet.

Un nouveau jeu Astro Bot a fait l’objet d’une fuite il y a quelques jours et devrait faire partie de la présentation. Parmi les autres annonces possibles figurent God of War Ragnarok sur PC, Silent Hill 2 et la PS5 Pro, dont on entend parler depuis un moment.