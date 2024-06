Tesla : la justice accepte la plainte pour publicité mensongère sur les fonctions de conduite full-autonome

Au lieu de vociférer sur le smartphone d’une marque connue avec toujours cette tonalité complotiste propre au personnage, Elon Musk ferait sans doute mieux de s’occuper des nombreux tracas que Tesla doit aujourd’hui surmonter. Un juge californien vient en effet de valider la plainte pour publicité mensongère et tromperie ciblant le Full Self-Driving (FSD) et les fonctions Autopilot, ayant sans doute considéré à priori que les véhicules Tesla étaient en effet loin de la véritable conduite autonome (sans compter les nombreux accidents mortels ou graves liés à ces fonctions de pilotage visiblement pas encore au point).

La plainte a été déposée par le California Department of Motor Vehicles et s’ajoute à la pile juridique qui vise le système FSD des véhicules Tesla. Pour rappel, la technologie du constructeur fait l’objet d’une enquête fédérale suite à une série d’accidents mortels, et Tesla a lui-même reconnu que le FSD n’autorise pas le conducteur à ignorer totalement la route, ce qui implicitement semble signifier que le véhicule n’est pas 100% autonome.

D’une certaine façon, Elon Musk est le grand initiateur indirect de la plainte en cours du California Department of Motor Vehicles. Le patron de Tesla n’a en effet cessé d’annoncer que la conduite autonome était proche voire déjà en place sur ses véhicules. Ces rodomontades répétées contrastent avec le silence pesant qui a suivi la série d’accidents graves qui a pourtant motivé une enquête fédérale.