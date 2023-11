Tesla a ignoré des failles majeures dans son Autopilot

On savait d’ores et déjà que Tesla et son PDG affichent un certain mépris pour la sécurité de ses employés. Mais cette attitude semble également concerner les clients de la firme. En effet, un juge en Floride vient de conclure que la firme a bel et bien ignoré des défauts majeurs dans la conception de son Autopilot. Cette décision met fin à un procès débuté en 2019 par Kim Banner. Son mari avait été tué dans un accident mortel. Sa Tesla n’avait pas détecté le virage d’un semi-remorque, et s’était engouffrée dessous.

Joshua Brown avait également perdu la vie en 2016 au volant d’une Tesla après un échec Autopilot. La firme n’avait pas jugé utile d’appliquer des correctifs. Pire encore, le procès a révélé des documents prouvant que les ingénieurs avaient repéré et signalé ces failles majeures. Mais Elon Musk, qui devait être occupé sur Tweeter ce jour là, aurait volontairement ignoré les rapports. L’entreprise n’a pas encore fait appel, mais les preuves accumulées ne vont pas lui faciliter la tâche. Sur la première moitié de 2022, on compte pas moins de 273 accidents liés de près ou de loin à Autopilot aux Etats-Unis. Le gouvernement avait d’ailleurs ouvert une enquête afin de vérifier si Tesla a menti à ses clients, actionnaires, mais aussi aux organismes de régulation. La firme aurait exagéré les capacités de son véhicule et de son IA.