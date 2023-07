Tesla : la Californie ouvre une enquête sur la fonction AutoPilot, impliquée dans plusieurs accidents

C’est l’histoire sans fin : le bureau du procureur général de Californie vient d’ouvrir une enquête sur les problèmes de sécurité liés à la fonction de pilote automatique (FSD – ex Autopilot) et à certaines pratiques « marketing » de l’entreprise. L’enquête a été révélée par le propriétaire d’une Tesla, Greg Wester, ce dernier ayant été contacté par le bureau du procureur général concernant sa plainte auprès de la Federal Trade Commission (plainte déposée au mois d’août 2022). Cette plainte met en évidence le désormais fameux problème de « freinage fantôme » de certains véhicules Tesla et pointe les allégations trompeuses de Tesla concernant le FSD.

Ci-dessus : le conducteur n’a pas survécu à la collision de sa Tesla en mode pilotage automatique (FSD)

Pour rappel, le CEO de Tesla Elon Musk revendique les capacités de pilotage automatique de ses véhicules depuis 2016, mais la société a mis du temps à réellement tenir ces promesses, si tant est que les critères de sécurité soient bien respectés. Le constructeur automobile est en effet actuellement impliqué dans diverses batailles juridiques et réglementaires concernant les problèmes de sécurité des véhicules Tesla. Ainsi, en Californie, Tesla est poursuivi en justice par des propriétaires signalant des cas de « freinage fantôme » (les voitures freinent de manière inattendue en mode pilote automatique). De même en Chine, des milliers de véhicules Tesla ont été rappelés pour le même problème. La National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) enquête également sur plusieurs incidents encore et toujours liés à des soucis de freinage, y compris sur des cas de collisions de Tesla avec d’autres véhicules pourtant stationnaires.

Au-delà de ces enquêtes, le ministère de la Justice(DoJ) examine également la responsabilité pénale potentielle de Tesla dans plusieurs accidents liés au pilote automatique, dont certains se sont avérés mortels. De plus, l’examen minutieux de la NHTSA a forcé l’entreprise à rappeler plus de 360 ​​000 Teslas avec la version bêta de FSD installée, bien que le « rappel » impliquait principalement une mise à jour logicielle obligatoire.