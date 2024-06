The Last of Us Part 2 : la version PC serait prête depuis des mois

Les joueurs PlayStation peuvent déjà profiter de The Last of Us Part 2, mais ceux qui ont un PC doivent attendre. Et pourtant, le titre de Naughty Dog serait d’ores et déjà prêt.

Le leaker Billbi-kun, qui est toujours très bien renseigné, annonce que le développement de The Last of Us Part 2 sur PC a commencé depuis au moins 2021. Il assure par ailleurs que le développement est terminé depuis au moins novembre 2023. Cela fait donc sept mois que le titre aurait pu sortir, mais il n’est toujours pas là. Et il faudra encore patienter.

L’information n’est pas encore très précise, mais il se pourrait que Sony et Naughty Dog attendent 2025 pour sortir le jeu. La raison ? Il y aura la saison 2 de la série The Last of Us qui sera disponible à cette période et cette saison couvrira une partie du deuxième jeu. Ce serait donc un moyen de booster les ventes, sachant qu’il y aura un engouement autour du programme. Pour rappel, The Last of Us a été la série la plus piratée en 2023.

The Last of Us Part 2 a d’abord été lancé sur PlayStation 4 en juin 2020 avant de sortir sur PlayStation 5 sous forme remastérisée en janvier 2024. La stratégie de Sony consiste à sortir ses grands jeux solos d’abord sur PlayStation, avant de les lancer plus tard sur PC. The Last of Us premier du nom a débarqué sur PC en mars 2023.