La sortie de The Last of Us Part I sur PC est repoussée de quelques semaines

The Last of Us Part I sur PC ne sortira plus le 3 mars, mais le 28. Naughty Dog, qui s’occupe du développement, l’annonce dans un tweet. Les joueurs devront donc attendre un peu plus longtemps, bien que le report soit correct vu qu’il est question de 25 jours et non de plusieurs mois.

Fans de The Last of Us,

Allons droit au but : nous avions initialement annoncé que The Last of Us Part I sortirait sur PC le 3 mars, mais nous avons décidé de repousser sa date de lancement de quelques semaines seulement ; il sortira désormais le 28 mars. Au studio, nous avons été complètement époustouflés par la vague d’amour et de soutien dont The Last of Us a fait l’objet ces dernières semaines. Entendre votre amour pour l’adaptation de HBO, voir vos magnifiques photos en mode Photo, et apprendre comment le monde et les personnages que notre studio a créés il y a près de dix ans continuent de toucher les nouveaux et les anciens fans nous remplit chaque jour. Nous savons que beaucoup d’entre vous ont revisité l’histoire qui a tout déclenché avec The Last of Us Part I sur la PlayStation 5, et nous nous rendons compte que beaucoup d’entre vous sont impatients d’y participer — certains pour la première fois — lorsque la Part I arrivera sur PC.

Nous voulons donc nous assurer que les débuts de The Last of Us Part I sur PC se déroulent dans les meilleures conditions possibles. Ces quelques semaines supplémentaires nous permettront de nous assurer que cette version de The Last of Us est à la hauteur de vos, et de nos, exigences. Nous sommes très enthousiastes à l’idée d’apporter The Last of Us Part I sur une nouvelle plateforme, de toucher les joueurs, nouveaux ou anciens, avec l’inoubliable histoire de survie de Joel et Ellie, et nous espérons que vous continuerez à attendre avec impatience sa sortie sur PC le 28 mars. L’équipe de Naughty Dog vous remercie de votre soutien et de votre enthousiasme, et nous avons hâte de vous en dire plus sur la version PC de The Last of Us Part I.