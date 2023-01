The Last of Us : pas de 4K en France, pourtant disponible ailleurs

Ce 16 janvier 2023 marque la sortie de la série The Last of Us de HBO, avec en France une diffusion sur Amazon Prime Video. Mais mauvaise nouvelle pour les Français : ils n’ont pas le droit à la 4K, uniquement à la version 1080p.

Pas de 4K pour The Last of Us en France

Cette limitation au flux 1080p pour The Last of Us sur Amazon Prime Video en France est une petite déception sachant que la version 4K existe bien sur HBO Max, la plateforme de streaming américaine de HBO. On la retrouve aussi dans les autres pays où HBO Max est disponible. Mais dans l’Hexagone, il n’y a pas de 4K, tout comme il n’y a pas de version HDR ou Dolby Vision. C’est du 1080p SDR, rien de plus.

Il y a également une petite déception pour la partie audio. Là encore, HBO Max fait mieux avec du Dolby Digital Plus (E-AC3), intégrant du Dolby Atmos. En France, Amazon se contente de proposer des pistes Dolby Digital Plus (E-AC3) sans l’Atmos, que ce soit pour la VO ou la VF.

Les Français qui veulent regarder The Last of Us dans les meilleures conditions, à savoir avec la version 4K HDR ou Dolby Vision, n’ont malheureusement pas d’autre option que de se tourner vers le piratage. Les sites de téléchargement offrent déjà des versions supérieures à ce que l’offre légale française propose.

Pour rappel, Amazon a obtenu les droits de diffusion en France il y a quelques jours à peine. C’était un soulagement pour les fans de ce qui était au départ un jeu vidéo de Naughty Dog sorti sur PlayStation. Les fans français (et mondiaux d’ailleurs) attendaient la série de pied ferme et savent qu’ils peuvent maintenant la regarder légalement… tant que la vidéo 1080p leur convient sur Amazon.