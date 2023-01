Amazon Prime Video va récupérer les contenus de HBO… dont la série The Last of US (+date de diffusion en France)

C’est un dénouement heureux. A peine 12 jours après le retrait de (presque) toutes les séries de HBO du catalogue OCS, une lumière pointe à l’horizon : l’ensemble des contenus de HBO sera bientôt disponible sur Amazon Prime Video, via un abonnement dédié (en plus donc de celui à Prime Video). Amazon et Warner Bros ont en effet trouvé un terrain d’entente, le temps sans doute que le service Discovery+ (qui intègre les contenus de HBO Max et de Discovery) soit disponible en France. Sachant que ce nouveau service ne devrait pas débarquer dans l’hexagone avant plusieurs années, l’arrangement entre Amazon et Warner est donc plus que bienvenu pour les amateurs de belles séries. A noter en outre que l’accord Amazon-Warner concerne aussi bien les anciennes séries de HBO (Sur Ecoute, True Blood, Big Love, Game of Thrones) que les séries en cours ou à venir (White Lotus, House of the Dragon, etc…).

Mieux encore, la série The Last of Us, basée sur le célèbre jeu du studio Naughty Dogs, sera disponible en France sans aucun surcoût cette fois pour les abonnés Prime, et ce en même temps que le public américain (soit le 16 janvier prochain) ! La série de Craig Mazin (Tchernobyl) était dans le flou le plus total suite à la fin du contrat entre OCS et la Warner ; voilà qui clot de la plus belle des manières ce chapitre.