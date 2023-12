Le top 10 des séries les plus piratées en 2023, avec The Last of Us en tête

Nous avons chaque année le droit au classement des séries les plus téléchargées illégalement et l’édition 2023 révèle que la première place est occupée par The Last of Us. En comparaison, ce fut House of the Dragon en 2022. Dans les deux cas, il s’agit de séries venant de HBO.

Les séries les plus téléchargées illégalement en 2023

Disney+ était à la première place en 2020 et 2021 avec respectivement The Mandalorian et WandaVision. Ce fut House of the Dragon en 2022. Et voilà donc que The Last of Us a été la série la plus piratée en 2023 selon les données de TorrentFreak, qui s’appuie sur le nombre de téléchargements en torrent. Les téléchargements directs ne sont pas pris en compte, tout comme les téléchargements sur les sites de torrents privés et les sites de streaming.

Voici le top 10 des séries les plus piratées en 2023 :

The Last of Us (HBO) The Mandalorian (Disney+) Loki (Disney+) Ahsoka (Disney+) Secret Invasion (Disney+) Silo (Apple TV+) Monarch: Legacy of Monsters (Apple TV+) Tulsa King (Paramount+) Gen V (Amazon Prime Video) Ted Lasso (Apple TV+)

Comme nous pouvons le voir, il y a quatre séries de Disney+, trois séries d’Apple TV+, une série de HBO, une série de Paramount+ et une série d’Amazon Prime Video. Netflix est absent du top 10.

Qui sera à la première place en 2024 ? Il n’est pas impossible que ce soit une nouvelle fois House of the Dragon, étant donné que la saison 2 débutera l’été prochain.