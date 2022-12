Les 10 séries plus piratées en 2022, avec House of the Dragon en tête

La liste des séries qui ont été les plus piratées durant 2022 est maintenant connue et c’est House of the Dragon qui occupe la première place. Le préquel de Game of Thrones a dominé tout le monde.

Voici le top 10 des séries les plus piratées en 2022 :

House of the Dragon Le Seigneur des Anneaux : les Anneaux de Pouvoir The Boys Moon Knight Halo Obi-Wan Kenobi Le Livre de Boba Fest Stranger Things She-Hulk: Attorney at Law Andor

Il faut savoir que Game of Thrones a été à la première place chaque année jusqu’en 2019. Cela a naturellement pris fin après puisque la série était terminée. En 2020, c’est The Mandalorian, la série Star Wars de Disney+, qui a été à la première place. En 2021, ce fut WandaVision, la série Marvel toujours sur Disney+. Et voilà maintenant que l’univers de Game of Thrones reprend la première place avec House of the Dragon. En France, la série a été diffusée sur OCS. Ce fut HBO aux États-Unis.

À noter un point intéressant avec le classement de cette année : il n’y a que des nouveautés. Il arrivait les années précédentes que des séries dans le top 10 restaient, quitte à changer de place d’une année sur l’autre. Mais cette fois-ci, tous les programmes n’étaient pas présents dans le top 10 en 2021.

Le classement, établi par TorrentFreak, s’appuie sur le nombre de téléchargements en torrents. Les données pour les téléchargements directs (DDL) et les sites de streaming illégaux ne sont pas prises en compte parce qu’elles ne sont pas publiques.