Les 10 séries les plus téléchargées illégalement en 2019 : Game of Thrones domine

Le top 10 des séries les plus téléchargées illégalement tout au long de 2019 a été publié. Il est, comme à chaque fois, publié par TorrentFreak qui s’appuie sur les données des torrents puisque celles-ci sont accessibles. Les téléchargements directs et le streaming ne sont pas pris en compte ici, étant donné qu’il n’est pas possible d’avoir les informations du nombre de téléchargements ou de vues.

Voici le top 10 pour 2019 :

Game of Thrones Chernobyl The Mandalorian The Big Bang Theory Vikings The Walking Dead The Flash Rick et Morty Supergirl Arrow

Game of Thrones reprend la première place. La série était absente du classement l’année dernière parce qu’il n’y avait pas de nouvelle saison. D’ailleurs, c’est une belle chute pour The Walking Dead qui était première l’année dernière et qui se retrouve sixième cette fois. The Flash a également dégringolé (de la deuxième à la septième place), tout comme Arrow (de la sixième à la dixième place).

La présence de Chernobyl et The Mandalorian sur le podium est intéressante, sachant qu’il s’agit de deux nouvelles séries sorties cette année. Elles ont déjà su s’imposer.

Le classement de 2020 risque en tout cas d’être intéressant et The Mandalorian pourrait être à la première place. En effet, Game of Thrones a connu sa dernière saison cette année et Chernobyl est seulement composée de cinq épisodes.