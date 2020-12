Top 10 des séries les plus téléchargées en 2020, avec The Mandalorian en tête

La liste des séries qui ont été les plus téléchargées illégalement en 2020 est dévoilée, avec The Mandalorian qui occupe la première place. La série autour de l’univers de Star Wars prend ainsi la place qui a été occupée pendant des années par Game of Thrones.

Voici le top 10 des séries les plus téléchargées illégalement en 2020 :

The Mandalorian The Boys Westworld Vikings Star Trek: Picard Rick et Morty The Walking Dead The Outsider Arrow The Flash

The Mandalorian est donc à la première position. La série de Disney+ était troisième l’année dernière. The Boys et Westworld n’étaient pas dans le top 10 l’année dernière.

2020 fut donc une belle année pour les services de streaming. Plusieurs séries du top 10 viennent des plateformes en ligne. Rien que le podium comprend deux séries de Disney+ et Amazon Prime Video.

Concernant le classement des séries les plus téléchargées illégalement en 2019, il est établi (comme chaque année) par TorrentFreak. Le site se repose sur les données des sites de torrents parce qu’elles sont publiques. Mais toutes les données de streaming ne sont pas prises en compte ici. Il en va de même pour les téléchargements directs. La raison est simple : il n’y a pas d’informations publiques avec ces moyens.