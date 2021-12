Les 10 séries plus piratées en 2021, avec WandaVision en tête

Le classement des 10 séries qui ont été les plus piratées en 2021 est maintenant dévoilé et c’est WandaVision qui occupe la première place. En comparaison, c’était The Mandalorian en 2020. Dans les deux cas, il s’agit de séries disponibles sur Disney+.

Liste des 10 séries plus piratées en 2021

WandaVision est donc la série la plus piratée en 2021. Il s’agit d’un contenu Marvel qui a fait ses débuts en janvier dernier pour se terminer début mars. La deuxième série est encore un contenu Marvel, à savoir Loki. Pour la troisième série, c’est tout chaud puisqu’il s’agit de The Witcher. La deuxième saison est disponible depuis quelques jours à peine sur Netflix.

Voici le top 10 :

Wandavision Loki The Witcher Falcon et le Soldat de l’Hiver Hawkeye What If…? Foundation Rick et Morty Arcane La Roue du temps

Comme nous pouvons le voir, la moitié des séries les plus piratées en 2021 comprend du contenu Marvel, qui se veut disponible sur Disney+. Il y a ensuite deux séries Netflix (The Witcher et Arcane), une série Amazon Prime Video (La Roue du temps), une série Apple TV+ (Foundation) et une série Adult Swim (Rick et Morty).

Le classement est établi comme chaque année par TorrentFreak. Le site s’appuie notamment sur les données venant des sites de torrents publics. Il n’est pas question ici des trackers privés, du téléchargement direct ou du streaming illégal.