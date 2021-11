Les films et séries qui arrivent sur Netflix en décembre 2021 : La Casa de Papel, The Witcher, La main de Dieu,…

Voici la liste des meilleurs films, séries, documentaires et animes qui rejoignent la plateforme de streaming Netflix (pour la France) en décembre 2021 dans l’ordre de diffusion.



SÉRIES

Perdus dans l’espace : Saison 3

Date : 1/12

Synopsis : Dans une dernière saison épique, un instinct de survie exacerbé pousse les Robinson à se retrouver pour protéger Alpha du Centaure contre des robots envahisseurs.

Coyotes

Date : 2/12

Synopsis : Quand des amis partis camper dans les bois tombent sur des diamants, ils voient soudain leurs relations voler en éclats, leur amitié vaciller et leurs vies menacées.

Coming Out Colton

Date : 3/12

Synopsis : Ancien joueur de la NFL et star de la série « The Bachelor », Colton Underwood aborde le défi le plus intense de sa vie : assumer sa place au sein de la communauté LGBTQ.

La Casa de Papel : Partie 5 Vol. 2

Date : 3/12

Synopsis : La situation tourne au cauchemar pour le professeur qui doit tout mettre en œuvre pour évacuer l’or de la banque, mais surtout son équipe en péril…

Titans : Saison 3

Date : 8/12

Synopsis : Alors qu’ils s’efforcent de rester unis, les Titans sont perturbés par Red Hood, un nouvel adversaire mystérieux, bien décidé à détruire Gotham City une fois pour toutes.

Notre grande famille : Saison 4

Date : 9/12

Synopsis : Un incendie en cuisine, une altercation à l’école et un appel de l’hôpital déclenchent une vague de révélations familiales et de crises relationnelles.

Aranyak : Les secrets de la forêt

Date : 10/12

Synopsis : Entre magouilles politiques, intérêts personnels et mythes anciens, deux flics mal assortis d’une ville de montagne jonglent avec les suspects après un curieux meurtre.

Leurs Années Folles

Date : 10/12

Synopsis : –

Saturday Morning All Star Hits!

Date : 10/12

Synopsis : Irrévérencieuse et déstabilisante, cette série d’animation pour adultes est une parodie des dessins animés à petit budget diffusés le samedi matin dans les années 80.

How To Ruin Christmas: The Funeral

Date : 10/12

Synopsis : Juste un an après la catastrophe de Noël, Tumi se retrouve au milieu d’un autre casse-tête familial lorsqu’un parent décède brutalement au moment des fêtes.

Inspector Koo

Date : 11/12

Synopsis : Une ex-flic solitaire reprend du service dans les assurances, traquant les indices sur des scènes de crimes parfaits perpétrés par une tueuse en série insoupçonnable.

Le Bon Goût des bikers : Saison 1

Date : 11/12

Synopsis : Parcourant la Corée à moto au cours d’un voyage de rêve, les amis Rain et Ro Hong-chul se détendent tout en se régalant de mets savoureux et de lieux pittoresques.

The Future Diary

Date : 14/12

Synopsis :

Selling Tampa

Date : 15/12

Synopsis : Les dames d’Allure Realty, une agence immobilière exclusivement féminine appartenant à des noirs, règnent sur le luxueux front de mer et joignent l’utile à l’agréable.

The Witcher : Saison 2

Date : 17/12

Synopsis : La série épique qui réunit monstres, magie et destin revient pour une deuxième saison.

What Happened in Oslo

Date : 19/12

Synopsis : Après l’enlèvement de sa fille par des terroristes, une femme retrouve de vieux amis rencontrés il y a plusieurs décennies lors des accords d’Oslo et sollicite leur aide.

Élite : Histoires courtes

Date : 15/12 Phillipe Caye Felipe, 20/12 Samuel Omar, 23/12 Patrick

Synopsis :

The Silent Sea

Date : 24/12

Synopsis : Lors d’une périlleuse mission de 24 heures sur la Lune, des explorateurs de l’espace tentent de récupérer des échantillons d’un ancien centre de recherches top secrètes.

Sauve qui pécho !

Date : 25/12

Synopsis : Des célibataires cherchent l’amour sur une île déserte que seuls les couples pourront quitter, avec à la clé une escapade romantique dans un lieu paradisiaque.

Complètement à cran : Mini-série

Date : 29/12

Synopsis : Un braqueur de banque raté s’enferme dans un appartement. Sur un malentendu débute alors une prise d’otages avec un groupe d’inconnus hétéroclite… et un lapin.

Kitz

Date : 30/12

Synopsis : Pour se venger de la fille qu’elle tient responsable de la mort de son frère, une serveuse de 19 ans infiltre l’univers clinquant d’un groupe d’adolescents fortunés.

Queer Eye : Saison 6

Date : 31/12

Synopsis : La série de téléréalité primée aux Emmys revient pour une sixième saison.

Ne t’éloigne Pas

Date : 31/12

Synopsis : Un nouveau policier de Harlan Coben, avec son savant cocktail d’intrigues tordues, de drames à l’eau de rose et de révélations surprenantes.

Cobra Kai : Saison 4

Date : 31/12

Synopsis : Trente ans après le tournoi qui a changé leur vie, Johnny et Daniel voient leur rivalité ravivée dans cette suite de la saga « Karaté Kid ».

Decoupled

Date : Prochainement

FILMS

The Power of the Dog

Date : 1/12

Synopsis : Éleveur charismatique, Phil Burbank inspire peur et admiration. Il mène la vie dure à la nouvelle épouse de son frère et son fils… jusqu’à ce qu’il entrevoie l’amour.

The Whole Truth

Date : 2/12

Synopsis : Quand un frère et sa sœur découvrent un trou étrange dans le mur de la maison de leurs grands-parents, d’horribles incidents révèlent les sombres secrets de leur famille.

Que souffle la romance

Date : 2/12

Synopsis : À Noël, Peter décide de faire passer son meilleur ami pour son compagnon. Mais ses plans sont chamboulés quand les membres de sa famille jouent les entremetteurs.

Cobalt Blue

Date : 3/12

Synopsis : Lorsqu’un auteur en herbe et sa sœur anticonformiste s’éprennent de l’énigmatique locataire de la maison familiale, la suite des événements bouscule leurs traditions.

La Cassette

Date : 3/12

Synopsis : En 1999, la jeune Beverly découvre la cassette cassée d’une compilation faite par ses parents décédés. En cherchant ces chansons, elle apprendra à mieux les connaître.

David et les lutins

Date : 6/12

Synopsis : Blasé et surmené, un lutin s’enfuit dans le monde réel pour tenter de ressentir la magie de Noël avec l’aide d’un jeune garçon qui devient son ami.

La Famille Claus 2

Date : 7/12

Synopsis : Livrer des cadeaux, telle est la seule mission du père Noël. Mais quand Jules reprend les rênes de son grand-père, il est confronté au vœu particulier d’une petite fille.

Asakusa Kid

Date : 9/12

Synopsis : Avant de percer, Takeshi Kitano a appris les ficelles du métier auprès du génie de l’humour Fukami. Mais alors que sa notoriété croît, celle de son mentor s’essouffle.

Dos

Date : 10/12

Synopsis : Deux inconnus se réveillent, leurs abdomens cousus l’un à l’autre. Et le choc est d’autant plus grand quand ils découvrent qui se cache derrière leur effroyable supplice.

Anónima

Date : 10/12

Synopsis : Née d’un SMS envoyé par erreur, l’amitié virtuelle entre Vale et Alex tourne à la romance. Mais tous deux ignorent qu’ils se sont déjà rencontrés en chair et en os.

Encore plus beau

Date : 10/12

Synopsis : Après avoir rompu avec l’homme de ses rêves, Marta trouve l’amour auprès d’un artiste. Mais la vie réserve quelques surprises à cette jeune femme malade et ses amis.

Retour au bercail

Date : 10/12

Synopsis : Elles font parfois un peu peur, mais ces créatures profondément incomprises ont un cœur d’or. Et si elles s’échappent de leur prison, c’est pour se trouver une maison !

Impardonnable

Date : 10/12

Synopsis : Libérée de prison, une femme condamnée pour meurtre réintègre une société qui refuse de la pardonner et cherche la petite sœur qu’elle a été forcée d’abandonner.

La Main de Dieu

Date : 15/12

Synopsis : Dans le Naples des années 80, le jeune Fabietto vit sa passion pour le foot quand frappe la tragédie familiale qui forgera son avenir fragile mais prometteur de cinéaste.

Meilleurs vœux de Lagos

Date : 16/12

Synopsis : Le rêve de Noël d’une mère, et tout ce qu’il implique, déclenche une compétition féroce entre ses trois fils.

Un Noël en Californie : Les lumières de la ville

Date : 16/12

Synopsis : Un an après le début de leur idylle, Callie et Joseph quittent le ranch pour gérer des affaires de famille à San Francisco. Y aurait-il du mariage dans l’air ?

Papa ne fait pas de cadeaux

Date : 21/12

Synopsis :

Don’t Look Up : Déni cosmique

Date : 24/12

Synopsis : Deux astronomes paniqués se lancent dans une tournée médiatique pour prévenir l’humanité qu’une comète tueuse fonce sur la Terre. Mais il y a quand même plus grave, non ?

Aux Antipodes de Noël

Date : 24/12

Synopsis : Un conte de fêtes, une comédie romantique… et surtout l’histoire d’un grincheux d’une trentaine d’années qui se laisse emporter par l’esprit de Noël, bien à contrecœur.

Doraemon et moi 2

Date : 24/12

Synopsis : Nobita voyage dans le futur pour montrer sa fiancée à sa grand-mère adorée… mais le Nobita adulte a fui son propre mariage ! Sera-t-il jamais un bon mari pour Shizuka ?

Minnal Murali : Par le pouvoir de l’éclair

Date : 24/12

Synopsis : Doté de pouvoirs spéciaux après avoir été frappé par la foudre, un tailleur doit affronter un ennemi inattendu pour devenir le super-héros dont sa ville natale a besoin.

Lulli

Date : 26/12

Synopsis : Après s’être fait électrocuter par une machine d’IRM, une ambitieuse étudiante en médecine commence à entendre les pensées des autres. Avec Larissa Manoela.

Hilda et le Roi de la montagne

Date : 30/12

Synopsis :

The Lost Daughter

Date : 31/12

Synopsis : Les paisibles vacances à la mer d’une femme se gâtent lorsque son obsession pour une jeune mère séjournant dans une villa voisine éveille un douloureux passé.

Seal Team : Une équipe de phoques !

Date : 31/12

Synopsis : Un phoque intrépide nommé Quinn constitue une escouade de recrues disparates. Leur mission ? Défier d’impitoyables requins aux dents acérées et reconquérir la haute mer.

DOCUMENTAIRES

La Casa de Papel : De Tokyo à Berlin : Volume 2

Date : 3/12

Synopsis : Une page se tourne pour les showrunners et les acteurs de « La casa de papel » qui partagent des secrets de tournage et disent au revoir à la série culte.

Voir

Date : 6/12

Synopsis : Dans cette collection d’essais visuels, des cinéphiles reviennent sur les moments de cinéma qui les ont enchantés, déroutés, ébranlés et changés à jamais.

D’amour et de musique : La famille Camargo

Date : 9/12

Synopsis : Dans cette série de téléréalité intimiste avec famille et amis, Zezé Di Camargo et sa fille Wanessa passent du temps ensemble et collaborent en toute créativité.

Comme un poisson dans son récif

Date : 16/12

Synopsis : À la recherche d’une maison dans la Grande Barrière de Corail, un petit poisson-globe s’aventure dans un monde microscopique merveilleux peuplé de créatures fantastiques.

Stories of a Generation – avec le pape François : Mini-série

Date : 25/12

Synopsis : Des quatre coins du monde, le pape François et d’autres hommes et femmes de plus de 70 ans, célèbres ou non, partagent leur histoire avec de jeunes réalisateurs.

Scène de crime : Le tueur de Times Square

Date : 29/12

Synopsis : Ce nouveau volet d’une série documentaire où des crimes contemporains permettent de pénétrer dans des lieux historiquement hantés donne froid dans le dos.

FILMS ET SÉRIES POUR LES ENFANTS

Kayko et Kokosh : Saison 1 et 2

Date : 1/12

Synopsis : Deux guerriers slaves font tout leur possible pour défendre Mirmiłville contre un ordre de chevaliers diaboliques.

Jurassic World : La Colo du Crétacé : Saison 4

Date : 3/12

Synopsis :Les campeurs abandonnent Isla Nublar sans regret… Mais ils s’échouent vite sur un nouveau territoire étrange, pullulant de menaces et truffé de secrets bien gardés.

Centaurworld : Saison 2

Date : 3/12

Synopsis : Jument doit constituer une armée pour vaincre le roi Néant. La tâche ne sera pas facile, mais le troupeau l’accompagne et Rebelle est dans ses pensées.

Fonce, toutou, fonce ! : Saison 2

Date : 7/12

Synopsis : Dans cette saison, les nouvelles aventures des chiots Tag et Pouf les entraîneront des quatre coins de Toutouville jusqu’aux lumières de Croquette City !

StarBeam : Le passage à la nouvelle année

Date : 14/12

Synopsis : Lors du réveillon du Nouvel An, les méchants les plus costauds de Summersette unissent leurs forces face à Zoey et ses amis. Mais la cousine Zara vient sauver la mise !

Fast & Furious : Les espions dans la course : Saison 6 : Retour au bercail

Date : 17/12

Synopsis : Au fil d’une lutte contre la pire des menaces qu’ils aient affrontées, la dernière saison entraîne les espions des Alpes à l’Arctique avant de les ramener à Los Angeles !

ANIME

JoJo’s Bizarre Adventure : Stone Ocean

Date : 1/12

Synopsis : L’histoire de la famille Joestar se poursuit : Jolyne et son équipe font face à de nouveaux manieurs de Stands derrière les barreaux de la prison de Green Dolphin Street.

Aggretsuko : Saison 4

Date : 16/12

Synopsis : Retsuko hausse la voix pour empêcher Haida de commettre la pire erreur de sa vie quand le nouveau PDG retors de l’entreprise prend des mesures radicales au bureau.