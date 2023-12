House of the Dragon saison 2 : la bande-annonce montre que la guerre se prépare

La saison 2 de House of the Dragon se dévoile aujourd’hui avec sa première bande-annonce. La série préquelle de Game of the Thrones reviendra à l’été 2024.

Bande-annonce pour la saison 2 de House of the Dragon

La bande-annonce commence avec Otto Hightower déclarant que « des erreurs ont été commises dans les heures qui ont suivi la mort du roi Viserys ». Pour ceux qui ont vu la fin de la saison 1, c’est un euphémisme de la plus haute importance.

Ce qui suit est un aperçu du prochain chapitre de House of the Dragon. « Il n’y a pas de guerre aussi détestable pour les Dieux qu’une guerre entre parents, et pas de guerre aussi sanglante qu’une guerre entre dragons », a déclaré Rhaenys Targaryen.

Le trailer ne contient pas beaucoup d’éléments de l’histoire de la saison 2, mais ce n’est pas très grave, nous savons exactement où elle va nous mener : une guerre massive entre les dragons de la famille aux cheveux d’argent la plus puissante de Westeros. La bande-annonce comprend quelques coupes de la plupart des personnages les plus importants de la série, y compris Rhaenyra, Rhaenys, Otto, Daemon, Aemon, Larys et plus encore.

HBO a également révélé les nouveaux acteurs de cette nouvelle saison : Clinton Liberty dans le rôle d’Addam Velaryon, Jamie Kenna dans celui de Alfred Broome, Kieran Bew dans celui de Hugh, Tom Bennett dans celui d’Ulf, Tom Taylor dans celui de Cregan Stark et Vincent Regan dans celui de Rickard Thorne.

La saison 2 de House of the Dragon débutera donc à l’été 2024, mais il n’y a pas encore une date de sortie précise.