TikTok Notes, un concurrent d’Instagram, est disponible de façon limitée

Après les rumeurs, place au lancement de TikTok Notes, un nouveau social qui vient concurrencer Instagram. Quelle différence avec TikTok qui existe depuis des années maintenant ? Celui-ci se focalise sur les vidéos, là où la version Notes s’attarde sur les photos.

La disponibilité est pour le moment limitée, avec la possibilité de télécharger l’application au Canada et en Australie. Cela fait office de test avant un déploiement plus important dans les autres pays au fil des prochaines semaines et prochains mois.

La page d’accueil est divisée en deux sections, avec une page séparée où l’utilisateur peut consulter les publications des personnes qu’il suit et une autre page « Pour vous ». Elle est organisée un peu comme la page d’accueil de Pinterest, mais avec une grille plus petite à deux colonnes. Le réseau social ne dit pas quelles sont les publications mises en avant ici, mais il s’agit probablement de comptes similaires à ceux que l’utilisateur suit et dont TikTok pense qu’ils pourraient lui plaire.

Mais à part ces petites retouches, l’application est très similaire à Instagram, ce qui change de l’habitude. Pendant des années, Meta a copié les autres réseaux sociaux, comme TikTok avec les Reels et Snapchat avec les stories. Avec TikTok Notes, TikTok semble copier à son tour.

Comme dit précédemment, l’application est pour le moment disponible au téléchargement au Canada et en Australie sur l’App Store et le Play Store. Il n’y a pas encore d’informations précises sur la sortie à l’international.